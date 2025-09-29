Они прошли предварительный отбор на получение государственной поддержки в 2026 году в рамках национального проекта «Семья».

Сразу пять муниципальных библиотек Владимирской области получили федеральное одобрение на масштабную модернизацию. Они прошли предварительный отбор на получение государственной поддержки в 2026 году в рамках национального проекта «Семья». Общий объем поддержки для них может составить более 54 миллионов рублей.Проекты из нашего региона успешно свои концепции в Министерстве культуры РФ, нацелившись на превращение обычных библиотек в современные культурные и интеллектуальные центры.В число победителей предварительного отбора вошли:Суздальский район – Центральная районная библиотека имени Л.И.Скворцова (с акцентом на книгоцентричность).Суздальский район – Детская библиотека (станет «территорией сохранения национальных культурных ценностей»).Александров – Центральная библиотека имени Н.В.Гоголя (представила концепцию современного интеллектуального пространства).Владимир – Библиотека-филиал № 5 («Библиотека историко-духовного возрождения», её идея — «Парк истории»).Судогодский район – Детская библиотека – филиал (будет выполнена в дизайне «Вселенная»).Стоит отметить, что здание Центральной районной библиотеки в Суздале является объектом культурного наследия, и его реставрация скоро завершится.Свежий успех пяти учреждений продолжает активную модернизацию библиотечной сети региона. Буквально на днях во Владимирской области открылась модельная библиотека «Аннинка» в Аннинском сельском поселении и обновленная модельная библиотека №3 в Коврове.В ближайшее время планируется открытие еще одного модернизированного объекта на базе Центральной городской библиотеки во Владимире. Таким образом, общее количество созданных в регионе модельных библиотек по нацпроектам «Культура» и «Семья» скоро достигнет 23.