Посольство в Каракасе оценило значение форума Россия — Венесуэла.

Российско-венесуэльский бизнес-форум "Россия и Венесуэла - стратегические партнёры", который открылся в Каракасе, стал центральным событием экономической повестки двух стран в 2025 году, сообщили в посольстве РФ в Каракасе."В Каракасе открылся масштабный российско-венесуэльский предпринимательский форум, ставший центральным событием экономической повестки двух стран в 2025 году. Форум собрал более 500 компаний - представителей промышленности, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования, транспорта, туризма и сферы информационных технологий, включая искусственный интеллект и его применение в СМИ", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Согласно сообщению, в программе предусмотрено 15 тематических сессий по 10 ключевым направлениям сотрудничества, включая практические вопросы запуска новых проектов, развитие производственных цепочек и создание условий для устойчивого роста."Россия обладает крупнейшими запасами газа, а Венесуэла - крупнейшими запасами нефти. Наши страны невозможно исключить из энергетического рынка, наш вес слишком значителен. Экономическая агрессия и блокада лишь стимулируют наш экономический рост. Нет ни единого шанса, чтобы кто-либо мог встать у нас на пути и противостоять нашему суверенному прогрессу", - заявила на открытии форума исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, назвав партнёрство между Москвой и Каракасом стратегическим.Сопредседатель Российско-Венесуэльского совета предпринимателей и председатель правления "ЕврофинансМоснарбанк" Сергей Ярош, слова которого также приводит посольство РФ, отметил в ходе своего выступления, что товарооборот между странами растёт, однако "потенциал взаимодействия гораздо выше".По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, форум демонстрирует прочность и перспективность российско-венесуэльского партнёрства."Наши народы уверенно движутся вперёд, укрепляя экономические связи, развивая совместные технологии и создавая новые возможности для будущего. Россия и Венесуэла - союзники, которых объединяют доверие, взаимное уважение и общее видение справедливого многополярного мира", - сказал дипломат.