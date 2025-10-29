Специалисты «ДСУ-3» заасфальтировали двухполосную дорогу к Стрелецкому мысу. Также они организовали тротуары и велодорожки, возвели 13 опор линий электроосвещения, смонтировали перильное

Специалисты «ДСУ-3» заасфальтировали двухполосную дорогу к Стрелецкому мысу. Также они организовали тротуары и велодорожки, возвели 13 опор линий электроосвещения, смонтировали перильное ограждение, выполнили планировку откосов. Дорожники полностью переустроили системы водоснабжения, канализации, электросети и сети связи, сообщают в правительстве области. На новой дороге нанесли разметку из термопластика со светоотражающими шариками. Сейчас специалисты «ДСУ-3» благоустраивают прилегающую территорию.