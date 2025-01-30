Нарушений в объединении владимирских школ с детскими садами не выявлено. Об этом на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал прокурор области. Иван Грибов отметил, что реформа

Нарушений в объединении владимирских школ с детскими садами не выявлено. Об этом на пресс-конференции по итогам 2024 года рассказал прокурор области. Иван Грибов отметил, что реформа проводится в рамках законодательства. Правда, это не говорит о том, что впоследствии прокуратура не поставит вопрос о законности проводимых преобразований. Иван Грибов, прокурор Владимирской области Мы проверили. Запретить или