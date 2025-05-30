Этим летом дети чаще всего будут отдыхать в Санкт-Петербурге и Москве.

Этим летом дети чаще всего будут отдыхать в Санкт-Петербурге и Москве. А еще — тратить деньги на покупки в супермаркетах, в маркетплейсах и на фастфуд. Такие данные получили аналитики сервиса путешествий Туту и ВТБ.Летние каникулы семьи с детьми проведут в Санкт-Петербурге (20%), Москве (12%), Сочи (11%), Адлере (4%), Казани и Калининграде (по 3%). По 2% семей отправятся в Геленджик, Сириус, Ейск и Владивосток.Среди зарубежных направлений лидируют Абхазия (37%), Беларусь (28%), Италия (7%), Турция (6%) и Грузия (4%).Звезды — не главное: 54% бронирований в России и 42% за рубежом приходятся на размещения в отелях без звезд. При этом родители чаще обращают внимание на запрет курения (34%), семейные номера (29%) и наличие стиральных и сушильных машин (26%). 23% голосов набрала близость кафе, 18% — детская площадка, 8% — звукоизоляция, 7% — игровая комната.«Семьи активнее планируют поездки: доля бронирований на июнь-август составляет 24% против 13% в прошлом году. Мы видим рост спроса на отели с «детской» инфраструктурой — площадкой, меню, игровой зоной и др. Некоторые сервисы бронирований уже добавляют к вариантам размещений пометку «удобно с детьми», чтобы родителям было проще найти подходящее жилье. Средняя стоимость ночи для семьи из трех человек этим летом составит 7 тыс. рублей. Сэкономить получится в Мордовии: там средняя цена одной ночи для семьи из трех человек снизилась на 55% по сравнению с прошлым годом. Далее следуют Камчатский край (-48%), Тюменская и Кировская области (-36%), а также Смоленская область (-31%)», - рассказал директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту Юрий Вьюшин.Дети не только путешествуют с родителями, но и активно пользуются своими банковскими картами. Только за первые 5 месяцев этого года клиенты ВТБ потратили по детским картам более 15 млрд рублей – это в 5 раз больше, чем год назад. За это время они совершили свыше 39 млн покупок, а средний чек вырос до 383 рублей По прогнозам ВТБ, этим летом траты и покупки по детским картам увеличатся, а список популярных категорий трат существенно не изменится.Самые популярные траты у детей — покупки в супермаркетах (6,3 млрд рублей), фастфуд (1,4 млрд рублей), заказы на маркетплейсах (527 млн рублей) и визиты в кафе и рестораны (438 млн рублей). Самый крупный средний чек — за покупки электроники (3,5 тыс. рублей), туристических услуг (2,9 тыс. рублей), одежды и обуви (1,4 тыс. рублей), а также на уход за домашними животными (884 рубля).«Летние каникулы — это не только время путешествий и новых впечатлений, но и отличная возможность для детей стать более самостоятельными и повысить свою финансовую грамотность. В этом могут помочь современные банковские сервисы. Они делают повседневные финансовые операции удобными и безопасными для всей семьи: дети учатся самостоятельно распоряжаться деньгами и принимать ответственные решения, а родители могут легко контролировать расходы и поддерживать своих детей на пути к финансовой самостоятельности», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.