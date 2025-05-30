Двое 30-летних и один 25-летний мужчины насильно увезли парня в лес, где удерживали его связанным несколько часов.

В Коврове Владимирской области расследуется инцидент с издевательствами над 18-летним молодым человеком, произошедший 25 мая. По данным следствия, двое 30-летних и один 25-летний мужчины насильно увезли парня в лес, где удерживали его связанным несколько часов.После появления информации об инциденте, в сети распространилась информация о причастности нападавших к организации «Русская община». Однако, представители организации опровергли эту информацию, заявив, что двое из нападавших были новичками и находились на испытательном сроке.В «Русской общине» подчеркнули, что эти люди действовали самостоятельно в рамках личного конфликта, а сама организация не имеет к произошедшему никакого отношения. Все участники конфликта исключены из общины.