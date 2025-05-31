Правительство Российской Федерации стимулирует развитие инновационных технологий в энергетике, такие как возобновляемые источники энергии, АЭС на быстрых нейтронах и интеллектуальные технологии. Умные сети, или Smart Grid — это модернизированные сети электроснабжения, которые используют информационные технологии для сбора и анализа информации об энергоснабжении и энергопотреблении.

В последние годы цифровая трансформация российской энергетики ускорилась. Однако развитие современных энергосетей замедляется по ряду причин, как технологических и финансовых, так и законодательных. Среди них можно выделить:· высокий износ энергетического оборудования, в первую очередь электрических и тепловых сетей;· несвязность энергетической сети России — большое количество децентрализованных и территориально изолированных энергосистем;· недостаточная разработанность нормативно-правовой базы для регуляции и контроля ИИ;· снижение уровня компетенций технических специалистов энергетических компаний;· сохраняющаяся зависимость предприятий ТЭК от импортных технологий и оборудования.В то же время почти все регионы РФ имеют значительный потенциал для развития и внедрения цифровых сетей, как Smart Grid, так и систем интеллектуального учёта электроэнергии, или Smart Metering. Однако такая деятельность сопряжена с определёнными рисками для энергетического сектора. Чтобы минимизировать эти риски, прежде всего требуется улучшение правового регулирования «умных технологий». Кроме того, с учётом растущей сложности инфраструктуры сетей становится сложнее обеспечивать их кибербезопасность — в том числе защиты от внедрения, атак на подсети и иных технологических диверсий.В связи с этим хочется отметить, что российские предприятия ТЭК, опираясь на отечественные решения, успешно выстраивают эффективные системы противодействия киберугрозам. За последние годы на рынке появляются всё новые и новые решения в области информационной безопасности, обеспечивающие защиту технологических и корпоративных сетей объектов ТЭК.И, наконец, в условиях стремительно идущей цифровой трансформации возрастает важность адекватного обучения и переподготовки технических специалистов. Концепцией технологического развития на период до 2030 года подчеркнута необходимость преодоления «кадрового голода» и восстановления престижа отраслевых профессий. Задача образовательных учреждений — не только передать будущим специалистам фундаментальные знания, но и подкрепить их практическими навыками и производственным опытом на передовых предприятиях ТЭК.В перспективе подготовка высокопрофессиональных инженерных кадров и налаживание межотраслевых взаимодействий должны работать на достижение технологического суверенитета и удержание лидерских позиций на мировых энергетических рынках.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»