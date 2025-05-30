Владимирцы выбирают общественные пространства, которые в первую очередь приведут в порядок в следующем году.

По воле жителейКаждый житель нашей области может стать причастным к благоустройству общественных пространств в своём населённом пункте. На сегодняшний день свой выбор сделали более 73 тысяч владимирцев.«Самые заряжённые на благоустройство жители у нас в посёлке Ставрово Собинского района. Им понравилось, как по их воле преобразился Мамин сквер, и они хотят, чтобы таких территорий стало больше. Пока лидирует площадка у Центра культуры и спорта. И такое желание обязательно поддержим. Для того и участвуем в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – уточнил глава региона Александр Авдеев.Также активно участвуют в голосовании Вязники, Лакинск, посёлок Вольгинский, Муром, Покров и город Гусь-Хрустальный.Четвёрка лидеровВ нашем регионе выбирают территории для благоустройства в 21 муниципальном образовании: в 18 из них жители определяются с объектами, а в трёх – с дизайн-проектами уже выбранных общественных пространств.В некоторых населённых пунктах лидеры меняются чуть ли не ежедневно. Например, в столице региона в первые недели на победу претендовал сквер в Коммунаре, сейчас он лишь на четвёртой строчке.На сегодняшний день в четвёрке сильнейших проект благоустройства территории в районе дома № 215 на улице Добросельской. Там жители хотят устроить пешеходные и велодорожки, установить энергоэффективное освещение, обустроить зону отдыха с качелями и парковыми диванами.Далее отрыв по числу голосов минимален. На втором месте проект обновления Соловьиного пруда в районе улицы Горького. Он предусматривает укрепление берегов пруда, установку скамеек, беседки и декоративного забора (на прилегающем к часовне участке), создание дополнительных дорожек, клумб, газонов, озеленение, устройство освещения, видеонаблюдения. Также планируют установить на пруду наплавной фонтан и домик для уток.Третий по числу голосов – проект благоустройства прогулочной пешеходной зоны за областной филармонией на проспекте Ленина. Здесь предлагают предусмотреть зоны тихого отдыха с созданием пешеходных связей, с организацией туристической навигации, с размещением ярмарочных домиков и малых архитектурных форм. Также в планах озеленение и организация смотровой площадки с видом на пойму Клязьмы.Пешеходный бульвар в Коммунаре от улицы Песочной до Центральной – на четвёртой позиции. Пространство задумано как место притяжения жителей и гостей микрорайона. Зоны тихого отдыха предусматривают размещение лавочек и беседок в тени деревьев, шезлонгов для отдыха на полянах, а зоны активного отдыха – детские и спортивные площадки, столы для настольных игр, настольный теннис, шахматы на асфальте. Предлагается обу­строить велосипедные дорожки и пешеходные тротуары, разделённые зелёными насаждениями и цветниками.До 12 июня можно поддержать общественные территории и дизайн-проекты благоустройства на платформе всероссийского голосования или с помощью волонтёров ФГКС.Участвовать в голосовании может каждый житель региона старше 14 лет. Сделать свой выбор в период проведения кампании можно лишь один раз.Обновление бульвара ИвановаПока жители думают над тем, какие пространства благоустроить в будущем году, во Владимире уже начали обновлять один из красивейших уголков города – бульвар художника Иванова. В этом году планируют успеть завершить два из трёх этапов благоустройства. На первом этапе необходимо снять старый слой асфальта, установить новые опоры освещения, выложить плиткой дорожки, высадить газон и зелёные насаждения, а также установить навес «Змейка», входные группы, световые арки, арт-объект «Художник Иванов» и новые скамейки.На втором этапе установят элементы детской площадки и продолжат работы по озеленению и освещению бульвара.При проектировании объек­та также учли мнения жителей района. Процесс приёмки каждого вида работ будет контролировать инициативная группа из жителей округа.Планируемый срок окончания работ на первых двух этапах – середина августа этого года.