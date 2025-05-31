Ранним утром 31 мая на 311-м километре трассы М-12 под Муромом произошло серьезное ДТП с участием большегруза. По данным МЧС России по Владимирской области, фура опрокинулась и загорелась.

Ранним утром 31 мая на 311-м километре трассы М-12 под Муромом произошло серьезное ДТП с участием большегруза. По данным МЧС России по Владимирской области, фура опрокинулась и загорелась. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. Сигнал об аварии поступил в 04:23. На место происшествия выехали экстренные службы. В тушении принимали участие 16 человек и 5 единиц