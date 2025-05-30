На три дня подземный паркинг торговых рядов — больше не паркинг. Места для стоянки заняли своего рода сцена и партер. Постановку «Эмигранты» развернули актеры творческого объединения

На три дня подземный паркинг торговых рядов — больше не паркинг. Места для стоянки заняли своего рода сцена и партер. Постановку «Эмигранты» развернули актеры творческого объединения «Совет» — историю про страх, чужбину и свободу рассказали по-новому, в современных тонах. Вячеслав Леонтьев, соавтор и актер спектакля «Эмигранты»: Это… Мы ее называем философская комедия на грани абсурда.