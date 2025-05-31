31 мая исполняется 90 лет со дня создания подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в органах внутренних дел России.

31 мая исполняется 90 лет со дня создания подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в органах внутренних дел России. В преддверии профессионального праздника инспекторы ПДН УМВД России по городу Владимиру рассказали о своей непростой, но очень важной работе. Подробности – vlad.aif.ruИногда хочется просто заплакатьЭти подразделения — главные защитники прав детей и борцы с подростковой преступностью. Каждый день полицейские из этих служб стараются сделать детство нашего подрастающего поколения счастливым и безопасным.Инспектор ПДН — это друг для ребёнка и помощник для родителей. Всё, что делают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, они делают ради детей.В Управлении МВД по Владимиру работает дружный коллектив отдела. Эти сотрудники часто отдают своё время детям, которые попали в трудные ситуации, порой даже в ущерб своим семьям.Самыми опытными в работе являются те, кто много лет посвятил службе в отделе по делам несовершеннолетних. К таким относится руководитель отдела Дарья Задорожная. Уже 19 лет она работает в полиции и занимается «делом всей жизни». Хотя с виду она кажется строгой, коллеги и другие сотрудники говорят, что Дарья очень добрая, открытая и готова помочь. Благодаря этим качествам ей удаётся находить общий язык с трудными подростками, которые обычно неохотно идут на контакт со взрослыми.Дарья рассказала, что ни в коем случае нельзя жестоко обращаться с детьми или обижать тех, кто слабее. Женщина признается, за годы работы она видела многое: семьи, где родители забывают о своих детях и не заботятся о них, иногда бывает очень тяжело, и хочется просто заплакать.«Для нас, сотрудников ПДН, всегда будет главным – помочь ребенку, постараться исправить ситуацию в семье, сделать все возможное, чтобы детство детей было счастливым и, главное, безопасным», — говорит Дарья Задорожная.По словам подполковника полиции, положительные эмоции вызывают бывшие несовершеннолетние правонарушители, которые уже выросли и, выбрав правильный путь в жизни, получили образование, устроились на работу, обзавелись семьями. Они искренне благодарят Дарью Павловну за вовремя оказанную помощь и вовремя сказанные слова.Когда «спасибо» -главная наградаМайор полиции Ольга Холодилова служит в УМВД по городу Владимиру уже более 20 лет. В отделе по делам несовершеннолетних она работает с 2005 года. Лучше всего её характеризует фраза: «Я с удовольствием хожу на свою работу». Майор пользуется большим уважением не только среди коллег, но и среди учителей, родителей и детей, с которыми она проводит профилактическую работу.С 2019 года в подразделении ПДН служит майор полиции Людмила Суркова. А в органах внутренних дел - с 2009 года. Главная награда для нее – простое человеческое «спасибо». Это «спасибо» от родителей, которым помогли огородить детей от неверного шага, иногда от них самих.Анастасия Елкина в полиции с 2009 года. Профессию выбрала благодаря маме Ольге Анатольевне, которая более 20 лет посвятила службе в органах внутренних дел, в том числе в подразделении по делам несовершеннолетних. Сегодня Анастасия уже капитан полиции. Опыт позволяет справляться с самыми непростыми ситуациями. Она никогда не оставляет проблему на полпути. При общении с детьми-правонарушителями и их родителями, несмотря на неприглядность многих ситуаций, старается всесторонне подойти к проблеме, обязательно помочь и ребенку, и взрослым.