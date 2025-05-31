31 мая исполняется 90 лет со дня создания подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в органах внутренних дел России.
31 мая исполняется 90 лет со дня создания подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в органах внутренних дел России. В преддверии профессионального праздника инспекторы ПДН УМВД России по городу Владимиру рассказали о своей непростой, но очень важной работе. Подробности – vlad.aif.ru
Иногда хочется просто заплакать
Эти подразделения — главные защитники прав детей и борцы с подростковой преступностью. Каждый день полицейские из этих служб стараются сделать детство нашего подрастающего поколения счастливым и безопасным.
Инспектор ПДН — это друг для ребёнка и помощник для родителей. Всё, что делают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, они делают ради детей.
В Управлении МВД по Владимиру работает дружный коллектив отдела. Эти сотрудники часто отдают своё время детям, которые попали в трудные ситуации, порой даже в ущерб своим семьям.
Самыми опытными в работе являются те, кто много лет посвятил службе в отделе по делам несовершеннолетних. К таким относится руководитель отдела Дарья Задорожная. Уже 19 лет она работает в полиции и занимается «делом всей жизни». Хотя с виду она кажется строгой, коллеги и другие сотрудники говорят, что Дарья очень добрая, открытая и готова помочь. Благодаря этим качествам ей удаётся находить общий язык с трудными подростками, которые обычно неохотно идут на контакт со взрослыми.
Дарья рассказала, что ни в коем случае нельзя жестоко обращаться с детьми или обижать тех, кто слабее. Женщина признается, за годы работы она видела многое: семьи, где родители забывают о своих детях и не заботятся о них, иногда бывает очень тяжело, и хочется просто заплакать.
«Для нас, сотрудников ПДН, всегда будет главным – помочь ребенку, постараться исправить ситуацию в семье, сделать все возможное, чтобы детство детей было счастливым и, главное, безопасным», — говорит Дарья Задорожная.
По словам подполковника полиции, положительные эмоции вызывают бывшие несовершеннолетние правонарушители, которые уже выросли и, выбрав правильный путь в жизни, получили образование, устроились на работу, обзавелись семьями. Они искренне благодарят Дарью Павловну за вовремя оказанную помощь и вовремя сказанные слова.
Когда «спасибо» -главная награда
Майор полиции Ольга Холодилова служит в УМВД по городу Владимиру уже более 20 лет. В отделе по делам несовершеннолетних она работает с 2005 года. Лучше всего её характеризует фраза: «Я с удовольствием хожу на свою работу». Майор пользуется большим уважением не только среди коллег, но и среди учителей, родителей и детей, с которыми она проводит профилактическую работу.
С 2019 года в подразделении ПДН служит майор полиции Людмила Суркова. А в органах внутренних дел - с 2009 года. Главная награда для нее – простое человеческое «спасибо». Это «спасибо» от родителей, которым помогли огородить детей от неверного шага, иногда от них самих.
Анастасия Елкина в полиции с 2009 года. Профессию выбрала благодаря маме Ольге Анатольевне, которая более 20 лет посвятила службе в органах внутренних дел, в том числе в подразделении по делам несовершеннолетних. Сегодня Анастасия уже капитан полиции. Опыт позволяет справляться с самыми непростыми ситуациями. Она никогда не оставляет проблему на полпути. При общении с детьми-правонарушителями и их родителями, несмотря на неприглядность многих ситуаций, старается всесторонне подойти к проблеме, обязательно помочь и ребенку, и взрослым.