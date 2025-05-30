Будущие врачи посетили несколько владимирских больниц, где смогли оценить современное оборудование.

Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области организовал для студентов-медиков из Рязани ознакомительный тур по больницам региона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Будущие врачи посетили несколько владимирских больниц, где смогли оценить современное оборудование, пообщаться с опытными коллегами и узнать о мерах поддержки молодых специалистов.Власти Владимирской области планируют усилить контроль за целевым набором студентов-медиков. Вице-губернатор Владимир Куимов заявил о намерении «закрутить гайки» в целевых договорах, чтобы обеспечить врачебными кадрами региональные учреждения здравоохранения. В частности, будет четко прописано место работы и отделение, а практика для целевиков будет проходить только во Владимирской области.Такие меры направлены на решение проблемы дефицита медицинских кадров, который, по данным на начало 2025 года, составляет около 700 врачей и более 550 медработников среднего звена. Ожидается, что в ближайшее время в регион прибудут врачи-выпускники и целевики, которые будут направлены в первичное звено.