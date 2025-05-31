Внедрение автоматизированных систем управления сегодня является одним из самых динамично развивающихся направлений развития современной промышленности, в частности, энергетическом секторе. АСУ обеспечивают контроль за оборудованием на предприятии, осуществляют мониторинг данных и регулирование. Всё это позволяет существенно снизить риски появления аварии и улучшить общую производительность.

Несмотря на то, что такие системы активно используются в разных отраслях промышленности, сегодня наблюдается сильная нехватка специалистов по САПР (система автоматизированного проектирования) и ERP (система управления ресурсами предприятия). В их число входят не только проектировщики АСУ, но и интеграторы компонентов системы, тестировщики и специалисты, обеспечивающие техническое обслуживание и поддержку. Так, за первый квартал 2025 года было открыто свыше 40 тысяч вакансий для таких специалистов, хотя ещё в 2023 году их количество не превышало 31 тысячи. При этом наибольший кадровый “голод” испытывают ИТ-компании, строительные компании и компании из сфер промышленного производства.Эксперты связывают это, с одной стороны, с сильным скачком развития промышленности во всех сферах на фоне общей тенденции к импортозамещению. С другой, с отсутствием качественной системы массового обучения специалистов по работе именно с отечественными ПО. Решить такую проблему предлагается с помощью модернизации университетских программ, создания внутри компаний собственных учебных центров повышения квалификации и аутсорсинга отдельных специалистов и целых команд.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»