В этом году регион планирует представить на конкурс 12 проектов благоустройства из различных городов и исторических поселений.

Владимирская область активно готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, инициированном Президентом Владимиром Путиным в 2018 году. В этом году регион планирует представить на конкурс 12 проектов благоустройства из различных городов и исторических поселений. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Конкурс направлен на поддержку проектов, создающих привлекательные городские пространства, улучшающие качество жизни и развивающие индустрию услуг. Особое внимание уделяется сохранению национального характера и локальных особенностей территорий в исторических поселениях.В число проектов, которые будут представлены на конкурс в этом году вошли:⦁ «Благоустройство Парка им. 40-летия Победы по ул. Советская в г.Суздале»⦁ «Улица Строителей: южный центр притяжений, I этап» в городе Коврове⦁ «Бульвар Филатова – «Пути героев» в округе Муром⦁ «Александровские кварталы. Пешеходная зона по ул. Ленина и ул. Советская – от Вокзала до Александровской Слободы (1 этап)» в городе Александрове⦁ «Путешествие сквозь века. Вязники – город истории. I этап»⦁ «Шёлковая слободка (1 этап). Общественная территория по улицам Некрасовская и Серёгина от улицы Красноармейская до улицы Коммунальная» в городе Киржач⦁ «Город, рождённый металлом. Общественная территория на пл. Ленина» в городе Кольчугино⦁ «Проект комплексного благоустройства Площадь Мира г.Петушки»⦁ «Честное слово купеческое» в городе Гороховце⦁ «Проект комплексного благоустройства музейного парка «Живая нить» в городе Камешково⦁ «Город журавлиной песни (1 этап). Набережная» в городе Курлово⦁ «Течение провинциальной жизни. Набережная р. Унжа (от ул. Коммунистическая до ул. 1 Мая)» в городе МеленкиЗа период с 2018 по 2024 год Владимирская область добилась значительных успехов в конкурсе, получив финансирование на 17 проектов на общую сумму 1,6 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей – средства из федерального бюджета.Среди уже реализованных проектов: благоустройство территорий в Суздале, Гороховце, Вязниках, Струнино, Киржаче, Покрове, Судогде, Юрьеве-Польском и Муроме.В 2025 году планируется завершить реализацию проектов-победителей прошлых лет в Суздале и Муроме, а также начать реализацию еще четырех проектов в Муроме, Гусь-Хрустальном, Камешково и Покрове.Участие во Всероссийском конкурсе позволяет Владимирской области создавать современные и комфортные общественные пространства, повышать качество жизни населения и развивать туристический потенциал региона.