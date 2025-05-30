Во владимирском СК он работает с 2023 года.

Полковник юстиции Сергей Аферов назначен новым заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области.Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 30 мая. Аферов, уроженец Ивановской области, имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры и Следственного комитета, в том числе возглавлял следственный отдел по городу Кинешма. Во владимирском СК работает с 2023 года, где руководил отделом по приему граждан и документационному обеспечению, а также первым отделом по расследованию особо важных дел.Напомним, ранее мы писали, что