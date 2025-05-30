В пятницу, 30 мая, во Владимирской области прогнозируют ухудшение погоды: ожидаются ливни, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба «Владимирэнерго». Для

В пятницу, 30 мая, во Владимирской области прогнозируют ухудшение погоды: ожидаются ливни, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-служба «Владимирэнерго». Для быстрого реагирования на возможные аварии компания подготовила 112 мобильных бригад, в составе которых работают 425 специалистов, а также задействовано 141 единица спецтехники. В случае отключений света на социально