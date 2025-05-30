Они ковали Победу. В Центральном парке культуры и отдыха открыли уличную выставку «Дважды победители», посвященную подвигам энергетиков в годы Великой Отечественной войны. На этой

Они ковали Победу. В Центральном парке культуры и отдыха открыли уличную выставку «Дважды победители», посвященную подвигам энергетиков в годы Великой Отечественной войны. На этой экспозиции представлены все этапы развития энергетики, начиная с плана ГОЭЛРО и заканчивая последними крупными внедрениями водных энергетических объектов в стране. Выставка была создана ПАО «Т Плюс». Её открытие приурочили к Международному