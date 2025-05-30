НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представит финансовые решения для предприятий высокотехнологичных отраслей на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). ЦИПР-2025 пройдет со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде и традиционно соберет лидеров IT-индустрии, представителей власти и бизнеса.

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представит финансовые решения для предприятий высокотехнологичных отраслей на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). ЦИПР-2025 пройдет со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде и традиционно соберет лидеров IT-индустрии, представителей власти и бизнеса.На конференции НОВИКОМ планирует заключить ряд стратегически соглашений и провести переговоры с действующими и потенциальными партнерами.В рамках деловой программы НОВИКОМ организует панельную дискуссию «Новые финансовые инструменты – катализатор технологического роста», на которой эксперты обсудят текущее состояние и перспективы рынка токенизированных финансовых инструментов. Особое внимание будет уделено их интеграции в реальный сектор экономики для повышения доступности финансовых ресурсов и содействия технологическому росту. В частности, речь пойдет о цифровых финансовых активах и их возможностях для поддержки промышленности и развития предпринимательства.Помимо этого, представители банка примут участие в ключевых мероприятиях конференции, включая главную пленарную сессию ЦИПР, а также дискуссии, посвященные экономике данных, анализу рынка отечественного ПО и электроники, кибербезопасности и цифровым сервисам.В преддверии ЦИПР Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева дала интервью порталу конференции и рассказала о работе банка в эпоху цифровой экономики. Как подчеркнула Елена Георгиева, работая с предприятиями высокотехнологичных отраслей и их сотрудниками, НОВИКОМ предоставляет им самые современные, безопасные и удобные сервисы. Из последних нововведений — цифровой сервис подачи документов для открытия и обслуживания счетов, отечественная технология, упрощающая сбор информации о корпоративных клиентах, «роботизация» кредитования во всех сегментах.Говоря о розничном направлении, руководитель НОВИКОМа упомянула улучшение сервисов мобильного приложения и выгодную программу лояльности. Благодаря этому уровень удовлетворенности клиентов в первом квартале 2025 года вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.«Для нас цифровизация — не разовая задача, а системная работа по совершенствованию взаимодействия с клиентами: промышленными предприятиями, их сотрудниками и поставщиками. Мы продолжаем развивать цифровые платформы, которые позволяют компаниям из реального сектора экономики удобно и быстро получать доступ к финансовым продуктам, постоянно совершенствуем наши цифровые платформы и предложения в рамках зарплатного проекта. Мы не гонимся за трендами, а работаем над тем, что дает реальный эффект нашим клиентам», - подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.