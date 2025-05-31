Современные темпы роста потребления энергии и повышение требований к её надёжности делают развитие систем автоматизированного управления одной из самых важных современных тенденций в этой области. Такие системы состоят из различных компонентов: сенсоров и датчиков для мониторинга состояния оборудования, интеллектуальных систем контроля, защиты, управления, передачи данных и устройств исполнительной автоматики. Всё это позволяет оптимизировать работу электростанций и подстанций, минимизировать потери и снижать риски возникновения аварий.

Но наряду с новыми возможностями приходят и новые вызовы. Так, современные АСУ имеют ряд серьёзных недостатков. Одним из них является проблема кибербезопасности автоматизированных объектов энергетики. Сегодня для построения отдельных сегментов сетевой инфраструктуры АСУ используются внешние каналы связи, в том числе и интернет. Это делает такие системы уязвимыми для кибератак.Другой серьёзной проблемой является дефицит квалифицированных кадров. Причём это касается не только разработчиков ПО, но и проектировщиков АСУ, а также специалистов по их обслуживанию и технической поддержке. Все это вместе с высокими первоначальными финансовыми затратами значительно усложняет разработку автоматизированных систем управления.Кроме этого, серьёзные ограничения на скорость внедрения АСУ в России оказывают постепенный переход на отечественное промышленное ПО и оборудование на фоне запретов на использование иностранных систем. При этом на рынке уже существует множество вариантов реализации АСУ и их компонентов, что влечёт за собой сложности с интеграцией. Для решения этих проблем необходимы новые инвестиции как в систему образования, так и в разработку технологий, а также создание унифицированных стандартов, которые позволили бы в рамках одной системы использовать решения разных вендоров.Будущее АСУ сегодня крепко связано с разработкой и внедрением в системы инновационных технологий. Это, конечно, в первую очередь касается применения ИИ и цифровых двойников для создания виртуальных копий объектов и предсказательных моделей. А также использования интернет вещей (IoT) для создания гибкой модульной архитектуры объектов.Спикер: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком»