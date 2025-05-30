Во Владимире прошёл очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверку организовали сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД совместно с

Во Владимире прошёл очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверку организовали сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД совместно с администрацией города и при поддержке Росгвардии. В одном из районов, где обычно собираются иностранные граждане, было задержано 11 человек. У всех проверили документы, подтверждающие законность пребывания в России. Как сообщили в пресс-службе УМВД, двое