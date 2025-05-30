Во Владимире наградили победителей и призёров среди школ и детских садов 2025 года. Конкурс проводится уже больше 20 лет. В этом году нем приняли участие 27 образовательных организаций. Школы и

Во Владимире наградили победителей и призёров среди школ и детских садов 2025 года. Конкурс проводится уже больше 20 лет. В этом году нем приняли участие 27 образовательных организаций. Школы и детские сады с августа 2024 года представляли свои проекты, которые направлены на различные сферы — улучшение инфраструктуры, профориентацию, развитие определенных навыков и умений, на социальную