Заявления можно подать через портал «Госуслуги» в разделе «Дети Образование».

Прием заявлений в первые классы во Владимире стартует 1 апреля, сообщили власти города. Заявления можно подать через портал «Госуслуги» в разделе «Дети Образование», выбрав опцию «Запись в первый класс».Также мэр Дмитрий Наумов отметил, что образовательные центры, объединяющие школы и детсады, будут расширены — в настоящее время их 9, а планируется увеличение до 20. Это должно способствовать улучшению финансирования и снижению нагрузки на руководителей учебных заведений.Напомним, ранее мы писали, что