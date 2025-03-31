В рейтинге по России регион занял 59-ое место.

По данным экспертов сайта , Владимирская область заняла 49-е место в рейтинге зарплат в малых и средних городах России. В 2024 году средняя зарплата в регионе составила 57,5 тыс. рублей, увеличившись на 20,7% за год.Отношение заработка жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,54%, а по сравнению с зарплатами в крупных городах - 89,4%. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатой в 146,2 тыс. рублей, тогда как Чеченская Республика замыкает список с показателем в 29,8 тыс. рублей.Напомним, ранее мы писали, что