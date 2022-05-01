Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Жительницу Гороховецкого района осудят за хищение ювелирного изделия. Полиция обвиняет в совершении преступления 32-летнюю женщину.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, летом прошлого года она, находясь в квартире у подруги, похитила золотые серьги стоимостью более 14 тысяч рублей.Через некоторое время её задержали. На допросе дама призналась в содеянном.В ходе следствия материальный ущерб был возмещен.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.