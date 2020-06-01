01.06.2020

2020-06-01 15:25:03

Уровень самоизоляции во Владимирской области упал в три раза

Началась первая рабочая неделя после смягчения особого режима.

Во Владимире показатель самоизоляции составляет – 1 балл. А вчера он был 3.2.

Впрочем, на прошлой неделе индекс самоизоляции устойчиво держался в промежутке от 0,8, до 1,4 балла. Исключение стало лишь вчерашнее воскресенье, да и то из-за очень плохой погоды.

Лучше областного центра сегодня соблюдают самоизоляцию и в Коврове – 1, 2 (3,5) и Муроме – 1, 5 (3, 3).

В целом же Владимирская область сидит дома не хуже, чем Москва, у нее – 1, 4 балла (вчера было 3,3). И это при жестком пропускном режиме...

В Нижнем Новгороде 1,1 (3,2), в Рязани —1,» ( 2,8), в Иванове — хуже всех — 0,8 вместо вчерашних 3,3 балла.

«На очень много людей. Оставайтесь дома», - рекомендует Яндекс. Интерактивная карта онлайн показывает, насколько хорошо жители соблюдают режим.

Чем больше уровень нынешний дневной активности жителей похож на тот же показатель ночью. По этому признаку и выносится оценка уровня самоизоляции жителей городов. От 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».