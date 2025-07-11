Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества.

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений".Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги. Для этого они требуют положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры, который дают жертве. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.«Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.Чтобы защититься от подобного обмана, не стоит следовать инструкциям по "спасению" денег от неизвестных лиц. Банки и силовые структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, чтобы их обезопасить.