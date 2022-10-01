Военный комиссариат Москвы вместе с правительством столицы в короткие сроки актуализировали базы данных граждан, состоящих на воинском учете. Выданные на основании недостоверных или неточных данных повестки отзываются.

Военный комиссариат Москвы вместе с правительством столицы в короткие сроки актуализировали базы данных граждан, состоящих на воинском учете. Выданные на основании недостоверных или неточных данных повестки отзываются.Отзыв повестки получил отец четверых детей из Строгино. Мужчина рассказал, что получил направление в военкомат 22 сентября.Там он объяснил, что является многодетным отцом. Ему дали отсрочку."Передо мной извинились, объяснили, что бывают такие накладки", – рассказал мужчина Агентству городских новостей "Москва".Отсрочку получил и студент очного отделения Московского городского педагогического университета Алексей Кулешов. Отзыв повестки ему пришел по почте."Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была", – сообщил учащийся.Также повестку аннулировали временно не годному по состоянию здоровья житель центрального округа Москвы. Мужчина начал собираться в военкомат, но затем получил отзыв."Не принесли его в бумажном виде, но на данный момент я приболел, поэтому еще не смог сходить в военкомат", – отметил он.Напомним, что в Москве . Он расположен по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.