Дежурная автовышка объезжает областную столицу и выявляет сбои в работе системы городской иллюминации.

Во Владимире МКУ «Благоустройство» в ежедневном режиме мониторит работу системы уличного освещения города.Дежурная автовышка объезжает областную столицу и выявляет сбои в работе системы городской иллюминации. Бригада рабочих незамедлительно устраняет обнаруженные неисправности и заменяет вышедшие из строя лапмы.По информации мэрии, в декабре заменено 198 ламп, 25 светильников, 10 опор и более километра кабеля.