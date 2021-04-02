Троих муромлян обвиняют в краже дорогостоящего алкоголя. Как сообщают в полиции, в сентябре прошлого года сразу из нескольких сетевых магазинов правоохранители получили сообщения о

Троих муромлян обвиняют в краже дорогостоящего алкоголя. Как сообщают в полиции, в сентябре прошлого года сразу из нескольких сетевых магазинов правоохранители получили сообщения о пропаже товара. Оперативники опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что к кражам могут быть причастны одни и те же люди. Всего за два часа из шести