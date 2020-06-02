После выхода на экраны сериала Интерны актер Дмитрий Шаракоис стал знаменитостью. Его герой Борис Левин очень полюбился зрителям. Однако роль интеллектуала-медика пока самая яркая в карьере артиста.

После выхода на экраны сериала "Интерны" актер ДмитрийШаракоис стал знаменитостью. Его герой Борис Левин очень полюбилсязрителям. Однако роль интеллектуала-медика пока самая яркая в карьере артиста.В сериале "Интерны" ДмитрийШаракоис снимался в трех из четырех сезонов. Поговаривали, что артиста вывели изситкома досрочно из-за конфликта с коллегой по площадке Кристиной Асмус. Такжеесть версия, что исполнитель роли Левина не смог договориться с создателями огонораре.Впрочем, Шаракоис говорил, что в "Интернах" онвыложился по максимуму. Дмитрий опасался, что станет заложником образа нерешительноговсезнайки в очках, поэтому и завершил сотрудничество.Стоит отметить, что после "Интернов" Дмитрий Шаракоис действительно активно снимался, правда, егоновые роли остались незамеченными. Исключение составляет разве что ремейк культовогофильма "Кавказская пленница", где актер сыграл Шурика. Новую версию картиныбурно обсуждали и критиковали в Сети. Потом артист исчез с экранов.14 Янв 2020 в 11:26 PSTВ 2019 году звезда сериала "Интерны" внезапно переехала в Лондон.В Великобритании российская знаменитость устроилась официантом в фешенебельныйресторан. На родину Дмитрий Шаракоис приезжает, чтобы поучаствовать вспектаклях или сходить на пробы.