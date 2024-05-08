Бывшему замглавы Петушинского района Александру Безлепкину вынесли приговор за взяточничество
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Бывшему замглавы Петушинского района Александру Безлепкину вынесли приговор за взяточничество
В октябре 2018 года Александр Безлепкин, являясь первым заместителем главы администрации Петушинского района, оказал содействие в заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы. В ответ получил от местного ИП взятку в виде услуги имущественного характера. В частности, при приобретении фигурантом автомобиля коммерсант в счет его оплаты перечислил продавцу 150 тысяч рублей.
«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему замглавы администрации Петушинского района, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера)»,- сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.
Приговором суда Безлепкину, с учетом срока его содержания под стражей в период предварительного следствия, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать руководящие должности на срок 2 года 6 месяцев.
Фото: https://petushki.info/