Бывшему замглавы Петушинского района Александру Безлепкину вынесли приговор за взяточничество В...

Бывшему замглавы Петушинского района Александру Безлепкину вынесли приговор за взяточничествоВ октябре 2018 года Александр Безлепкин, являясь первым заместителем главы администрации Петушинского района, оказал содействие в заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы. В ответ получил от местного ИП взятку в виде услуги имущественного характера. В частности, при приобретении фигурантом автомобиля коммерсант в счет его оплаты перечислил продавцу 150 тысяч рублей.«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему замглавы администрации Петушинского района, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера)»,- сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Приговором суда Безлепкину, с учетом срока его содержания под стражей в период предварительного следствия, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей с лишением права занимать руководящие должности на срок 2 года 6 месяцев.Фото: https://petushki.info/