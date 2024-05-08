ВТБ полностью обновил программу лояльности и перешел на кешбэк рублями.

ВТБ полностью обновил программу лояльности и перешел на кешбэк рублями. Теперь клиенты сами могут выбирать категории для начислений. При этом клиентам, получающим в банке пенсию, категория «аптеки» будет доступна к выбору каждый месяц. Даже если они не выберут ни одну из категорий на май, июнь и июль, кешбэк за покупки в аптеках за эти месяцы начислится автоматически.С 1 мая кешбэк за покупки по картам ВТБ начисляется в рублях, а не в мультибонусах. С 26 числа каждого месяца клиенты ВТБ могут самостоятельно определять категории для начисления вознаграждения, их список обновляется ежемесячно. Клиентам доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%.В рамках своей стратегии ВТБ оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. К примеру, им доступны ежемесячные начисления 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей и бескомиссионные снятия наличных в банкоматах любых банков по всей стране. Банк за свой счет страхует получателей пенсий от любых мошеннических операций со счетом и картой.Клиенты, которые до 30 июня получат первую пенсионную выплату в ВТБ и откроют накопительный ВТБ-Счет с приветственной ставкой, смогут получать повышенную ставку 18% годовых первые три месяца. Тем клиентам, которые до 28 февраля 2025 года переведут пенсию, поступающую от военного или силового ведомства, в ВТБ по промокоду «3000» и до 31 марта 2025 года получат первое зачисление на счет ВТБ, банк начислит вознаграждение – 3000 рублей.«Сегодня ВТБ обслуживает более 1,7 млн клиентов, получающих пенсию на карты банка, и постоянно адаптирует свои предложения под их запросы. В первую очередь, это дополнительная финансовая защита, простота и максимально выгодные условия обслуживания. Благодаря перезапуску программы лояльности клиенты, получающие пенсию в ВТБ, смогут получать кешбэк каждый месяц в наиболее востребованных для них категориях. При этом категория «аптеки» пенсионерам будет доступна для выбора всегда. Кроме того, кешбэк теперь возвращается реальными деньгами, а не в виртуальной валюте, и использовать его для дальнейших расходов стало еще проще и удобнее», – заявила Анна Нестерова, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.