В апреле продажи ипотеки в ЦФО (без учёта Москвы и Московской области) составили 10,4 млрд рублей, показав рост более 30% к апрелю прошлого года.

В апреле продажи ипотеки в ЦФО (без учёта Москвы и Московской области) составили 10,4 млрд рублей, показав рост более 30% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен активным интересом граждан к улучшению жилищных условий с помощью госпрограмм. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья более 28 млрд рублей. Такова статистика ВТБ.Средний размер одного кредита по итогам апреля составил 3,55 млн рублей, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ипотечных кредитов выросло более чем на 30%, что связано с увеличением спроса заемщиков на госпрограммы с начала весны. В целом за январь-апрель продажи ипотеки в ЦФО превысили 28 млрд рублей. В топ-3 регионов ЦФО по активности ипотечного кредитования вошли Воронежская, Тульская и Брянская области.В рамках льготных программ в январе-апреле было совершено около 70% от общего числа сделок. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовалась «семейная ипотека».Чаще всего за льготными кредитами обращались жители Рязанской области – 94% новоселов взяли ипотеку именно с помощью госпрограмм.За ними следуют жители Курской и Брянской областей (90% и 87% квартир, приобретенных по ипотечным госпрограммам).«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ будут постепенно замедлять рынок ипотеки. Но в ближайшие два месяца заемщики ждут завершения льготной программы, так что май-июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в России в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.