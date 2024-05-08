В областной филармонии прошел бенефис маэстро и дирижера Владимирского русского оркестра Анатолия...

В областной филармонии прошел бенефис маэстро и дирижера Владимирского русского оркестра Анатолия АнтоноваКонцертом в честь 80-летия бессменного художественного руководителя коллектива там открыли цикл пасхальных концертов.Его бенефис праздник для всего концертного зала. Русским оркестром маэстро Анатолий Антонов руководит с момента основания коллектива в 1988 году. Сам же главный дирижер от такого всеобщего внимания переживает.Скромничает: не хотел принести коллегам столько неудобств. Свое любимое детище Владимирский Русский оркестр Анатолий Антонов называет командой, а себя тренером играющим.Анатолий Антонов, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижёр Владимирского Русского оркестра- Я выхожу как тренер и они должны отработать, и я должен знать когда, сколько, чего. От меня зависит, как я подготовил коллектив.В его сборной - Русском оркестре - тридцать шесть музыкантов. И у каждого члена команды в день юбилея пожелание маэстро одно.Ольга Бохман, директор Владимирского Русского оркестра:- Много радости, удачи во всех его начинаниях и не только творческих, благополучия естественного материального, а самое главное, чтобы он подольше оставался с нами и чтобы наши новые проекты, которые мы уже наметили на новый сезон прошли успешно.Заслуженный деятель искусств Анатолий Антонов любит работать с вокалистами. Это уже своеобразная школа. Анатолий Иванович дает мастер-классы. На его творческом пути было немало наставников. Дирижёр Анатолий Антонов работал на одной сцене с Артуром Эйзеном, Зурабом Соткилава.Андрей Романов, заслуженный артист России, солист Владимирской филармонии:- Анатолий Иванович-профессионал с большой буквы. Когда я пришел я думал, что я все умею. Все могу. Но,например, я никогда не пел, редко пел романсы, и когда мы вот начали работать с ним с циклом романсов я очень многое узнал, много почерпнул.Работать с дирижером Антоновым, говорят вокалисты, одно удовольствие. Контр-тенор Олег Безинских из тех, с кем маэстро дружит уже много лет.Обладатель редкого самого высокого мужского голоса покорил мировую оперную сцену. С оркестром Антонова сотрудничает больше десяти лет. Приехал поздравить маэстро с юбилеем.Олег Безинских:- Человечище! Понимаете. Это все с этим можно связать. Духовность, душевность, отношение к людям.Дмитрий Трапезников - лауреат Всероссийского конкурса русского романса. Это еще одно детище Антонова.Дмитрий Трапезников, лауреат международных конкурсов, артист (г. Москва):- Когда Анатолий Иванович дирижирует с ним всегда легко. Потому что если я что-то не так сделаю, он всегда подхватит.В программе этого концерта всё: от Рахманинова в исполнении оркестра до эстрадных номеров с владимирскими артистами. В зале постоянные поклонники таланта маэстро Антонова и Русского оркестра.Поздравила юбиляра и председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова. Присоединились артисты Владимирской драмы. Вышла на сцену и большая семья Анатолия Ивановича во главе с супругой Бэллой Константиновной. Вместе они - бриллиантовые 60 лет.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир"