Смотрите Вести в 14.30: концерт-поздравление ко Дню Победы для ветерана Бориса Николаевича...
Смотрите "Вести" в 14.30: концерт-поздравление ко Дню Победы для ветерана Бориса Николаевича Павлова
"Инаугурация Президента"
- Владимир Путин официально вступил в должность президента страны. О торжественной церемонии - представители владимирской делегации.
"Давление в норме"
- Умный тонометр в вашем телефоне. Как в нашем регионе работает система дистанционного мониторинга здоровья?
"Концерт под окном"
- И они подарили нам мир. Концерт-поздравление ко Дню Победы для 97-летнего ветерана Бориса Николаевича Павлова от сотрудников регионального УМВД.