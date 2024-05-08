Смотрите Вести в 14.30: концерт-поздравление ко Дню Победы для ветерана Бориса Николаевича...

Смотрите "Вести" в 14.30: концерт-поздравление ко Дню Победы для ветерана Бориса Николаевича Павлова"Инаугурация Президента"- Владимир Путин официально вступил в должность президента страны. О торжественной церемонии - представители владимирской делегации."Давление в норме"- Умный тонометр в вашем телефоне. Как в нашем регионе работает система дистанционного мониторинга здоровья?"Концерт под окном"- И они подарили нам мир. Концерт-поздравление ко Дню Победы для 97-летнего ветерана Бориса Николаевича Павлова от сотрудников регионального УМВД.