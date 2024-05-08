Бывший игрок футбольной команды «Муром» Егор Кашин неожиданно скончался во время игры В...

Бывший игрок футбольной команды «Муром» Егор Кашин неожиданно скончался во время игрыВ телеграм-канале академии «Динамо» имени Льва Яшина сообщили об уходе из жизни детского тренера динамовской школы Егора Кашина. Он работал с ребятами из команды U-9.Трагедия произошла 7 мая, на поле во время игры в футбол. Егору было всего 23 года.Причина смерти не уточняется.Фото: телеграм-канал Академия «Динамо» имени Льва Яшина