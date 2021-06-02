Мэр заверил, что на данный момент общественный транспорт работает без сбоев.

Мэр Владимира Андрей Шохин прокомментировал с прекращением компанией «АДМ» обслуживания семи автобусных маршрутов во Владимире.«На текущий момент общественный транспорт работает без сбоев. Мы не понимаем причину, по которой перевозчик не заявился на эти маршруты после истечения срока контракта. Вероятно, есть некие внутренние проблемы. Думаю, лучше у них спросить. Администрация принимает все меры для того, чтобы исключить перебои в движении городских автобусов. Управление транспорта занимается решением вопроса с «АДМ». Привлекать организации из других регионов мы пока не планируем. По оставшимся у компании маршрутам мы готовы продлевать контракт. Важно договориться с ними», - пояснил градоначальник.С 1 июня транспортная компания «АДМ» лишилась во Владимире семи автобусных маршрутов. Рейсы № 6С, 13С, 22С, 29С, 54, 55с, 56 теперь обслуживают новые перевозчики.Перевозчик опроверг слухи о прекращении существования, которые распространяются в соцсетях. Оставшиеся девять - 7С, 12С, 15, 20, 21С, 26, 28, 32 и 56 – организация продолжит обслуживать в рамках действующих соглашений.Напомним, что к началу 2021 года «АДМ» работала на 20. Однако за полгода ей пришлось расстаться уже с 11.