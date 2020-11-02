Белорусский президент Александр Лукашенко жестко расправляется со всеми инакомыслящими в республике. Его режим имеет общие черты со сталинизмом, заявил политический обозреватель Александр Класковский.

Белорусский президент Александр Лукашенко жестко расправляется со всеми инакомыслящими в республике. Его режим имеет общие черты со сталинизмом, заявил политический обозреватель Александр Класковский.Днем 1 ноября в Минске состоялась массовая акция протеста. Демонстрация была приурочена ко дню памяти жертв сталинских репрессий. Белорусы планировали пройти от станции "Парк Челюскинцев" в сторону центра, а затем дойти до урочища Куропаты.Протестующих жестко разогнали милиционеры. По данным СМИ, силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В некоторых районах столицы они стреляли в воздух, чтобы напугать демонстрантов. К центру Минска стянули автозаки и военную технику.Политолог Александр Класковский осудил действия силовиков. В день поминовения власти включили полицейскую, репрессивную логику. По его словам, белорусских генералов "колбасит" от любой несанкционированной уличной активности в период острейшего кризиса.Эксперт отметил, что Александр Лукашенко за 26 лет на посту президента никогда не был замечен в Куропатах, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Глава Белоруссии не раз пытался вступиться за Иосифа Сталина и даже поручил весной прошлого года снести кресты в урочище.Класковский заявил, что режим ощущает духовное родство с прежней системой. Президент Белоруссии тоже не терпит инакомыслия, устраняет всех политических конкурентов, ищет врагов народа и пытается вступить в конфликт с другими странами."Нынешний белорусский режим недалеко ушел от сталинизма", – написал эксперт в своем телеграм-канале.