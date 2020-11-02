Научно-техническое и инновационное сотрудничество в ближайшие два года будут приоритетом в отношениях России и Китая. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе шестого заседания межпарламентской комиссии двух стран.

Научно-техническое и инновационное сотрудничество в ближайшие два года будут приоритетом в отношениях России и Китая. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе шестого заседания межпарламентской комиссии двух стран.Председатель нижней палаты призвал совместными усилиями создать правовые условия для расширения сотрудничества в сфере биомедицины. Также Володин отметил важность обмена опытом правового регулирования цифровой экономики, защиты персональных данных и технологий искусственного интеллекта.Особую значимость приобретают и вопросы информационной безопасности. Спикер указал на необходимость противодействия попыткам "цветных революций" и иностранного вмешательстве в дела России и Китая."Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей позволяет сделать наше взаимодействие более эффективным", – отметил спикер Госдумы.Володин призвал наладить взаимодействие профильных комитетов парламентов. Это необходимо, чтобы обсуждаемые в рамках межпарламентской комиссии вопросы решались в практической плоскости, подчеркнул спикер нижней палаты.Напомним, что ранее Вячеслав Володин Шестой парламентский форум БРИКС – объединения Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки. Спикер предложил выработать регулярный механизм взаимодействия законодательных органов пяти стран.В условиях движения мира к многополярности необходимо максимальное согласование интересов, убежден Володин. "Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран в мировой торговле, вместе противостоять политике санкций и недобросовестной конкуренции", – сказал спикер.