Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков отметил, что последний год для Александра Лукашенко был весьма непростым.

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков отметил, что последний год для Александра Лукашенко был весьма непростым.В интервью журналисту Владимиру Киселеву Александр Лукашенко сообщил, что в будущем обязательно посетит Крым вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Белоруссии отметил, что это и будет означать признание полуострова частью России. Политик дал понять, что долгое время не делал подобных заявлений, поскольку вопрос принадлежности этой территории для него, как и для российского лидера, просто не существует.Но у экспертов иное мнение. Например, политолог Иван Скориков считает, что Лукашенко "как загнанный зверь". Мол, после непростого года (попытка госпереворота, санкции Евросоюза...) белорусский лидер наконец-то осознал, что многовекторность уничтожит его режим. Именно поэтому, по словам эксперта, Батька бросился в объятия Москвы.Скориков отметил, что поездка Лукашенко в Крым будет означать экономическую, политическую и военно-стратегическую интеграции Белоруссии и России. Слова заведующего отделом Украины Института стран СНГ приводит .Ранее "Дни.ру" о том, что талибы* готовы признать Крым российским. Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан, главный спикер движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что новое правительство страны занимает сторону жителей полуострова, который раньше принадлежал Украине. Мол, если крымчане действительно хотят жить в России, то руководство ИЭА согласно с ними.