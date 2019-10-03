Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов. Он сказал, что артистка может вернуться к концертной деятельности.

Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов. Он сказал, что артистка может вернуться к концертной деятельности.Как и когда это будет возможно, представитель актрисы не уточнил. Существуют объективные сомнения, что это вообще осуществимо, ведь рак у Заворотнюк достиг, по слухам, четвертой стадии. Тем не менее, Христов предположил, что рано или поздно звезда "Моей прекрасной няни" снова выйдет на сцену."Конечно", – ответил он на вопрос журналиста о возможности возобновления концертной деятельности Заворотнюк. Подробности о состоянии здоровья актрисы он раскрывать не стал: как известно, близкие предпочитают держать в секрете информацию о ее диагнозе.Отметим, что противоречивые заявления Христова наделали много шума в СМИ. Например, раньше он заявлял, что Заворотнюк обязательно даст интервью, в котором расскажет правду о своем диагнозе. Беседа с журналистами должна была состояться в сентябре 2019 года, но этого так и не случилось.Позже представитель актрисы сказал, что . Похоже, это связано с резким изменением состояния здоровья звезды "Моей прекрасной няни".Напомним, что обнаружили год назад. По предварительным данным, сначала она проходила лечение за границей. Успеха достичь не удалось, и тогда ее перевезли в Москву.Предположительно, Заворотнюк провели две операции. По слухам, она находится в стабильно тяжелом состоянии.