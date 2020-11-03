В Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди, который якобы состоял в близких отношений с его экс-женой Татьяной. Поэтесса сделала заявление в Инстаграм.

В Подмосковье был задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александр Мавриди, который якобы состоял в близких отношений с его экс-женой Татьяной. Поэтесса сделала заявление в "Инстаграм".По информации СМИ, бизнесмена Владимира Маругова застрелили из арбалета. Два киллера пробрались на территорию его дома. Журналистам удалось выяснить, что одним из убивших предпринимателя был Александр Мавриди.Заказчиком может быть экс-супруга бизнесмена и близкая подруга задержанного, поэтесса Татьяна Маругова, пишет телеграм-канал . Следователям предстоит разобраться, были ли у нее мотивы.Тем временем Маругова призывает пользователей Сети не писать ей гадости. Она хочет, чтобы неравнодушные молились об упокоении ее бывшего мужа. "То, что произошло – чудовищно", – написала она в "".2 Ноя 2020 в 12:36 PSTНапомним, Татьяна и Владимир были в браке 20 лет. Но однажды поэтесса неожиданно подала на развод. Якобы бизнесмен изменял ей.Экс-супруги долго судились, решали вопрос о разделе имущества. В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Маругова рассказывала об агрессивном поведении Владимира.В прошлом году не стало общего сына бывших супругов. Он погиб в ДТП. Трагедия подкосила поэтессу, поэтому она начала ходить в церковь.