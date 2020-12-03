В Москве задержали 43-летнего мужчину, который пытался развратить ученицу пятого класса школы в квартире ее бабушки. 11-летняя девочка из-за юного возраста не осознавала, что перед ней ..

В Москве задержали 43-летнего мужчину, который пытался развратить ученицу пятого класса школы в квартире ее бабушки. 11-летняя девочка из-за юного возраста не осознавала, что перед ней находился настоящий педофил.Преступник раздевался перед школьницей и демонстрировал ей гениталии, а также трогал ее за разные части тела. Об этом девочка рассказала своей бабушке, которая и обратилась в полицию. Злоумышленник не стал опираться и после задержания начал давать признательные показания, сообщает