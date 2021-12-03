3 декабря 2021 года православные верующие отмечают церковный праздник святого Прокла.

3 декабря 2021 года православные верующие отмечают церковный праздник святого Прокла.ИсторияПрокл с юных лет увлекался Священным Писанием и даже был учеником самого Иоанна Златоуста, с подачи которого впоследствии и стал священнослужителем. Во взрослом возрасте Прокл вступил в сан епископа. Всю жизнь этот благочестивый человек проповедовал христианство и разоблачал язычников, за что не раз подвергался гонениям. В церковный праздник 3 декабря верующие часто вспоминают известный эпизод из жизни святого Прокла, связанный с землетрясением. Благодаря горячим молитвам епископа, стихийное бедствие вдруг прекратилось.ПредпразднствоСуществует еще один ответ на вопрос, какой сегодня православный праздник. 3 декабря верующие готовятся к Введению во храм Пресвятой Богородицы, что считается великим событием. В день предпразднства в церквях принято читать молитвы и готовиться к праздничным службам.Что нельзя делать 3 декабряИздавна в Проклов день в народе существовал запрет на разглашение собственных планов. В противном случае задуманное могло не сбыться. Также в этот церковный праздник остерегались пускаться дальний путь и начинать новые дела. Запрещалось ходить в баню, дабы вместе с водой не смыть с себя удачу. Кроме того, считалось, что женщин в этот день подстерегает беда, поэтому представительницам прекрасного пола советовали больше отдыхать и остерегаться опасностей.Приметы и традиции3 декабря православные всегда обращались к Проклу с просьбой защитить их от бед и болезней, а также принести семейное счастье. Перед сном в этот церковный праздник верующие защищали дом от нечистых сил, окропляя все углы святой водой.Согласно народным приметам, птицы на деревьях в Проклов день предвещают потепление.Снегопад до вечера свидетельствует о бесснежной зиме, а отсутсвие осадков – наоборот.По погоде 3 декабря часто судят о погоде в июне: если день ясный и солнечный, то таким же будет первый месяц лета.Если в этот день с утра идет дождь, то ненастье может задержаться надолго.