Анастасия Волочкова встретилась с новой женой своего экс-супруга Игоря Вдовина.

Анастасия Волочкова встретилась с новой женой своего экс-супруга Игоря Вдовина.Артистка не так уж часто ходит на светские мероприятия, но если уж приходит, то каждый раз попадает в центр внимания. В этот раз было так же. Анастасия Волочкова прошлась по красной дорожке кинотеатра "Иллюзион".Для раута балерина выбрала элегантное платье в пол с откровенным вырезом практически до пупа, голой спиной и, конечно, туфли на высоком каблуке. В руках звезда держала букет белых роз.В звездной толпе Анастасия Волочкова так разогналась в общении, что задавила свою соперницу. Точнее, практически снесла мощной спиной новую супруг экс-мужа Игоря Вдовина – Елену Николаеву. Момент даже попал в объективы камер. По сравнению с высокой балериной женщина выглядит хрупкой малышкой, поэтому, возможно, Волочкова даже не заметила, что врезалась в кого-то.Впрочем, в Сети считают, что танцовщица нарочно толкнула телом новую жену Игоря Вдовина. В телеграм-каналах начали шутить, что букет в руках большого артиста – холодное оружие, и хорошо, что обошлось без кровопролития."Балерина в нервах. Кудельки дыбом встали. Елена тоже красивая", – написал телеграм-канал "НеМалахов".Напомним, Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин официально не узаконивали отношения, а лишь сыграли пышную свадьбу в 2007 году. Тогда у пары уже подрастала дочь Ариадна. Сейчас девочка живет вместе с предпринимателем и его новой женой Еленой Николаевой.