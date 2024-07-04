В связи с аномальной жарой, накрывшей регион, владимирцам напомнили об опасности оставления детей и животных в салоне припаркованного авто. Если на улице выше +30 градусов, машина очень

В связи с аномальной жарой, накрывшей регион, владимирцам напомнили об опасности оставления детей и животных в салоне припаркованного авто. Если на улице выше +30 градусов, машина очень быстро прогревается до +50 и выше, рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. В таких условиях даже если ребенок или домашнее животное остались в салоне на несколько минут, высока