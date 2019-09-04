Внук королевы Великобритании помог ей избежать конфуза. Принц Гарри был возмущен, что на свадьбе родственника в зале собирались сделать зеркальный пол.

Внук королевы Великобритании помог ей избежать конфуза. Принц Гарри был возмущен, что на свадьбе родственника в зале собирались сделатьзеркальный пол.Бывший королевский эксперт Дункан Ларкомб в своейкниге раскрыл ряд интересных моментов из жизни королевской семьи. Вчастности, он вспомнил один любопытный случай, когда принц Гарри помогсвоей бабушке избежать неловкой ситуации.Ларкомб привел диалог с герцогом Сассекским,который произошел после свадьбы двоюродного брата Гарри Питера Филлипса. "У кого-товозникла блестящая идея сделать зеркальный танцпол на вечеринке,вы представляете, какое это сумасшествие?" – приводит слова принцаГарри The Sun.Дункан предположил, что королевский наследник переживает,что гости праздника смогут заглянуть под платье его бывшей девушке Челси Дэви. Однакопринц Гарри отметил, что он волнуется за свою бабушку.Судяпо всему, именно он отговорил брата делать зеркальный полв зале. Напомним, старший сын принцессы Анны женился на канадкеОтем Келли в мае 2008 года. На церемонии бракосочетания в Виндзореприсутствовало около 400 человек.Отметим, последние месяцы совмещает королевскиеобязанности и заботы о ребенке. В мае его жена Меган Маркл родила сына Арчи. Вместес супругой и первенцем побывал на Ибице, а теперь готовитсяк поездке с наследником в Африку.