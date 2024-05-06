Татьяна Кручинина победила во Всероссийском конкурсе профмастерства АО «Почта России» 2024 года. Ее признали лучшим почтальоном России, сообщили в пресс-службе администрации Камешковского

Татьяна Кручинина победила во Всероссийском конкурсе профмастерства АО «Почта России» 2024 года. Ее признали лучшим почтальоном России, сообщили в пресс-службе администрации Камешковского района. В профессии Татьяна уже около 15 лет. Пришла в нее случайно, просто увидела объявление, мол, требуется почтальон. Татьяна хотела попробовать себя в новом деле, но в итоге решила остаться – понравилось. Благодаря