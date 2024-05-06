Во Владимире на улице Победителей прошло торжественное мероприятие Дань памяти родителям, дедам и...

Во Владимире на улице Победителей прошло торжественное мероприятиеДань памяти родителям, дедам и прадедам. Во Владимире на улице "Совхозной" - которую еще называют улицей Победителей, прошло торжественное мероприятие.Для жителей это уже многолетняя традиция. На половине домов на улице Совхозной - памятные таблички, имена фронтовиков - родственников жителей улицы, которые построили их после войны. В этот праздничный день состоялась и церемония посвящения молодых ребят в юнармейцы.Значки им вручали участник СВО Дмитрий Четвертков, командир владимирской юнармии Юрий Балабай и председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я считаю, что мы просто обязаны дать этой улице название "Победителей". Пока она Совхозная. Но 16 лет мы празднуем как улицу Победителей. И мы обязаны каждый год здесь проводить мероприятия и приглашать молодых ребят.