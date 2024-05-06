Четвёртый год во Владимире в Клинике медицинских экспертиз работает урологическое отделение Какую...

Четвёртый год во Владимире в Клинике медицинских экспертиз работает урологическое отделениеКакую помощь могут получить здесь жители региона — расскажем далее.90% оперативных вмешательств специалисты проводят здесь малоинвазивным способом, и спектр таких операций широк.Помощь в Клинике медицинских экспертиз можно получить при патологиях почек, предстательной железы, последствиях ранее перенесённых заболеваний, вмешательств и травм.Андрей Смирнов, заведующий урологическим отделением Клиники медицинских экспертиз:- В большинстве случаев мы можем помочь, и люди поправляются достаточно быстро. Примерное пребывание у нас у нас после операции — 2-3 "койкодня". Мы постоянно взаимодействуем с коллегами из других регионов, чему-то учимся у них, а чему-то учатся у нас.Немалую часть пациентов отделения составляют мужчины старше 50 лет, которые обращаются по поводу аденомы предстательной железы. Помимо консервативного лечения иногда приходится прибегать и к операциям.Артём Абрамян, врач-уролог Клиники медицинских экспертиз:- Мы проводим различные эндоскопические методики, лапараскопические. Эндоскопические — это через естественные мочевыводящие пути проводится удаление аденомы — при помощи плазменной абреляции. При помощи лазера проводятся такие процедуры. Иногда при больших объемах мы проводим лапараскопические методики.Лапараскопические операции проводятся через несколько небольших проколов. Для них характерно быстрое восстановление и меньший болевой синдром. Среди последних таких вмешательств — нефрофиксация. Успешную операцию по фиксации почки хирурги-урологи Клиники медэкспертиз провели молодой женщине.г. Владимир, ул. Б.Московская, 79тел. (4922) 77-99-77